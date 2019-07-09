أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن وفدًا فرنسيًا برئاسة السفيرة الفرنسية لدى أوكرانيا، إيزابيل ديومون، قام بزيارة منطقة عملية القوات المشتركة في منطقتي دونيتسك ولوهانسك في إقليم دونباس.
وقالت الوزارة -في بيان أصدره مركزها الإعلامي ونقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية -إن الجانبين الفرنسي والأوكراني بحثا الوضع الحقيقي للتعاون المدني-العسكري في منطقة عملية القوات المشتركة في دونيتسك ولوهانسك.
كما قام الوفد الفرنسي بزيارة نقطة تفتيش في قرية هنوتوفي بمنطقة دونيتسك، حيث قام أفراد حرس الحدود التابعين لسرية من القوات المشتركة بمنطقة دونيتسك بإطلاع الوفد على خصوصيات عمل كل مداخل ومخارج نقاط التفتيش داخل في دونيتسك ولوهانسك.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الأوكرانية: وفد فرنسي يزور دونباس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.