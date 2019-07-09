ألمانيا.. إغلاق "مسجد كولونيا" بعد تلقيه رسالة تهديد

عقب تلقي رسالة تهديد إلكترونية، أغلقت السلطات الألمانية "المسجد المركزي" في مدينة كولونيا الألمانية والمنطقة المحيطة به على نطاق واسع.
وقال متحدث باسم الشرطة، اليوم الثلاثاء، إن "محتوى الرسالة كان تهديداً إلى حد كبير، ما حتّم علينا التصرف على نحو مباشر".
وقال المتحدث إنه تم إخلاء المسجد، مضيفاً أن عدداً كبيراً للغاية من قوات الأمن يقوم بتفتيش مجمع المسجد، "لكنهم لم يعثروا حتى الآن على شيء قد يشكل مصدر خطر".
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وتم إنهاء العملية الأمنية تدريجياً بعد ساعة ونصف. ولم تعلن الشرطة حتى الآن تفاصيل محتوى البريد الإلكتروني.
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