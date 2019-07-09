مصر: تنقيب تركيا في محيط قبرص يزيد التوتر في المنطقة

أعربت مصر، اليوم الثلاثاء، عن القلق لما أُعلن عن اعتزام تركيا التنقيب في محيط جمهورية قبرص، ما يعدّ إصراراً على مواصلة اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها أن تزيد من درجة التوتر في منطقة شرق المتوسط.
وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، على ضرورة عدم التصعيد والالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه.
وأدانت الحكومة القبرصية، أمس الإثنين، ما وصفته بـ "المحاولة التركية الجديدة للتنقيب غير القانوني شرق الجزيرة في المياه الإقليمية لقبرص".
كما انتقد الاتحاد الأوروبي إرسال تركيا لسفينة ثانية للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، مشدداً على أن هذا الانتهاك "يمثل تصعيداً جديداً غير مقبول، وانتهاكاً لسيادة قبرص".
وكان زعماء الاتحاد الأوروبي قد دعوا تركيا الشهر الماضي، إلى وقف أعمال التنقيب عن الغاز في المياه المتنازع عليها حول الجزيرة، حتى لا يتخذ الاتحاد إجراء ضدها بعد ضغوط من اليونان وقبرص للتدخل.
الجدير بالذكر أنه تم العثور في الجرف القاري وفي المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لقبرص على حقول غاز.
وتعتبر تركيا أن لها الحق في استغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة، وأرسلت سفينة حفر إليها، الأمر الذي اعتبرته قبرص عملاً غير قانوني كونه يمس مياهها الاقتصادية.
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