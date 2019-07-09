إيطاليا تشدّد حملتها لمنع وصول المهاجرين مع تزايد عددهم

قال مسؤول، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الإيطالية تعتزم تخصيص المزيد من الموارد لحملتها على المهاجرين، في الوقت الذي تزداد فيه أعدادهم بسرعة، وهو ما يمثل ضغطاً على وزير الداخلية ماتيو سالفيني.

ونقل زورق دورية تابع للشرطة الإيطالية نحو 47 مهاجراً إلى الشاطئ قبل الفجر، بينما انتشلت سفينة للإغاثة الإنسانية 44 شخصاً في وسط البحر المتوسط سينقلون إلى مالطا في وقت لاحق اليوم، بعد أن رفضت إيطاليا دخولهم.

وبعد انحسار شديد في أعداد المهاجرين في الشهور الماضية زاد عددهم منذ يونيو، في الوقت الذي أدخل فيه مهربو بشر زوارق مليئة بالمهاجرين إلى المياه الدولية للإفلات من حرس الحدود.

وكان المهربون في السابق يدفعون بزوارق مطاطية ضعيفة إلى البحر من الشواطئ المحلية، مّا جعل من السهل نسبياً إيقافها قبل أن تغادر المياه الإقليمية.

Advertisements

وللتصدي لزيادة عدد المهاجرين، تعتزم إيطاليا زيادة دورياتها البحرية والجوية في محاولة لرصد المهربين قبل أن يغادروا المياه الإقليمية.

اقرأ أيضاً... السفينة "ألان كردي" تنقذ 44 مهاجراً قبالة سواحل ليبيا

وحثَّ سالفيني، الذي بنى الكثير من مصداقيته السياسية عبر حملة لوقف تدفق المهاجرين، نظيره التونسي في رسالة على بذل المزيد من الجهد لوقف سفر المهاجرين من تونس، والسماح سريعاً بدخول من يتم ضبطهم خلال فرارهم من الملاحقة.

وخلال الثمانية عشر شهراً الماضية كان العدد الأكبر من المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا من تونس، بينما كان أغلب المهاجرين في السنوات السابقة من الدول الأفريقية غربي الصحراء.