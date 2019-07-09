السعودية تدعو إلى الابتعاد عن كل ما يعكر صفو الحج

دعت المملكة العربية السعودية، حجاج بيت الله الحرام، إلى التفرّغ لأداء شعائر الحج، ومراعاة إخوانهم وخصوصية الأماكن المقدسة وروحانيتها، والابتعاد عن كل ما يعكر صفو الحج وسكينته، برفع أي شعارات سياسية أو مذهبية.

وجاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وفي بداية الجلسة، رحب خادم الحرمين الشريفين بحجاج بيت الله الحرام الذين بدأت طلائعهم تصل إلى المملكة لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام.

ووجه الملك سلمان مختلف القطاعات الحكومية والأهلية بالحرص على تيسير أداء جميع الحجاج مناسكهم، وتوفير الأمن والاستقرار والهدوء لهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة في المنافذ البرية والبحرية والجوية، وفي مختلف المرافق على طرق رحلتهم إلى الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.

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وقال وزير الإعلام السعودي تركي بن عبدالله الشبانة، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، عقب الجلسة، إن "مجلس الوزراء، جدد في هذا الشأن دعوته حجاج بيت الله الحرام، ليتفرغوا لأداء شعائر الحج ومراعاة إخوانهم وخصوصية الأماكن المقدسة وروحانيتها، والابتعاد عن كل ما يعكر صفو الحج وسكينته برفع أي شعارات سياسية أو مذهبية".

وأضاف الشبانة: "لن تقبل مثل هذه التصرفات بأي حال من الأحوال، وسيتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة كافة، للحيلولة دون القيام بها وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، حيال من يقدم على ذلك".