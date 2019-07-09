قتلى وجرحى في هجومين منفصلين شمالي أفغانستان

أعلن مسؤولون في أفغانستان، اليوم الثلاثاء، أن 22 شخصاً على الأقل من أفراد قوات الأمن والمدنيين، قتلوا في هجومين منفصلين في إقليمي قندوز وبغلان شمالي أفغانستان.

وقال أمين الله عيدين، عضو مجلس إقليم قندوز، إن مسلحي "طالبان" اجتاحوا قاعدة عسكرية في منطقة إمام صاحب بالإقليم، وقتلوا 15 جندياً على الأقل.

وأفاد عضو آخر في المجلس يدعى صفي الله أميري، بأن 17 شخصاً قتلوا في الهجوم. وأكد المسؤولان أن 13 شخصاً آخرين أصيبوا في الهجوم.

وفي الوقت نفسه، قال النائب أسد الله شهباز وعضو مجلس إقليم بغلان، شمس الحق براكزاي، إن هجوماً جوياً استهدف ضواحي مدينة بول الخمري عاصمة الإقليم، أسفر عن مقتل سبعة مدنيين، بينهم ستة أطفال.

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