الاتحاد الأوروبي يطالب إيران مجدداً بالتراجع عن تخصيب اليورانيوم

جدّد الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، مطالبة إيران بالتراجع عن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم، الذي ينتهك اتفاق الحد من الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وقالت متحدثة باسم الاتحاد الاوروبي للصحفيين "نواصل حثّ إيران على عدم اتخاذ مزيد من الإجراءات التي تقوّض الاتفاق النووي لوقف كل الأنشطة التي لا تتفق مع خطة العمل الشاملة المشتركة، وعلى التراجع عنها بما في ذلك إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب".
وقالت إيران إنها ستعزز تخصيب اليورانيوم في غضون ساعات قليلة، بما يتجاوز الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي، وهي خطوة قد تعني إعادة فرض جميع العقوبات الاقتصادية على طهران.
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وتسارعت تطورات الملف النووي الإيراني مع إعلان طهران زيادة تخصيب اليورانيوم بنسبة لا تقلّ عن 4.5 بالمئة، بما يتجاوز السقف المحدّد لها بموجب الاتفاق الدولي الموقع في فيينا عام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة.
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