كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عسكري هندي سابق يشك في أن أمريكا ستشارك التكنولوجيا المتطورة مع الهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير وسائل إعلامية، أن الهند والولايات المتحدة على وشك التوصل إلى اتفاق بشأن الأمن الصناعي، والذي سيتيح لواشنطن نقل تكنولوجيا الدفاع لبناء الطائرات القتالية الأصلية واستخدامها في مشاريع مشتركة أخرى.

ومع ذلك، قال محلل أمني هندي، إن إصرار واشنطن على تلقي الضمانات من نيودلهي التي تضمن حماية التكنولوجيا والمعلومات السرية قد لا يزال يجعل الحكومة الهندية تشك في موثوقيتها للتسليم.

وقال برافين ساوني، ضابط سابق بالجيش الهندي وخبير أمني، لوكالة "سبوتنيك": "لا تزال الهند ترى أن أمريكا أقل موثوقية من الدول الأخرى مثل روسيا وإسرائيل وفرنسا في المسائل المتعلقة بالمشتريات الدفاعية، على الرغم من كونها الدولة الأولى لتكنولوجيا الدفاع ذات المستوى العالمي والمتطورة.

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وأضاف ضابط الجيش السابق: "اليوم، أمريكا هي مخزن التكنولوجيا على مستوى عالمي. لا يوجد بلد يهزم أمريكا على هذه التكنولوجيا المتطورة. واحدة من المشاكل هي التكلفة، والتكنولوجيا على قدم المساواة. أمريكا لن تعطي التكنولوجيا الحديثة لأي دولة، ولا حتى لحلفائها في الناتو، متناسية الهند. نحن لسنا حتى في تحالف مع الأمريكيين. لدينا فقط شراكة. الآن، بعد أن قلت، إنه إذا رأيت سجل الإنجازات، فإن سجل الإنجازات هذا ليس مشجعًا للغاية".

وأوضح المحلل: "الهند شريك دفاع رئيسي لمعظم الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة. الآن، تفكر الولايات المتحدة في جعل الهند حليفًا من خارج الناتو. عندما كان رئيس الوزراء الهندي السابق فاجبايي في منصبه، بدأت الهند والولايات المتحدة الخطوات التالية في الشراكة الاستراتيجية".

وتابع "ساوني": "لذلك، هناك مجموعة كاملة من الاختصارات - جذابة للغاية. رنانة بشكل جيد للغاية، والذي كان له هدف واحد هو إعطاء التكنولوجيا للهند. وكما قلت، تستثمر أمريكا الكثير من المال في تقنيتها. أمريكا ليست دولة ستقدم تقنيتها إلى أي بلد.