كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب رئيس المجلس العسكري السوداني يلتقي برئيس البرلمان العربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إلتقى الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي وأعضاء وفد البرلمان العربي الذي يمثل عددًا من المجالس والبرلمانات العربية مع الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية السودان، اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2019م.

وأطلع نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس البرلمان العربي ووفد البرلمان العربي بتطورات الأوضاع بجمهورية السودان، مؤكداً إلتزام المجلس العسكري الانتقالي بالاتفاق الموقع بين المجلس وقوى إعلان الحرية والتغيير. كما ثمن معاليه وقوف وتضامن البرلمان العربي مع السودان في المرحلة الدقيقة التي يمر بها ودعمه لتطلعات الشعب السوداني.

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وأكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي أن زيارة وفد البرلمان العربي لجمهورية السودان تأتي وقوفاً من البرلمان العربي وتضامناً مع السودان قيادةً وشعباً، ومباركةً وترحيباً بالاتفاق السياسي بين المجلس العسكري الإنتقالي وقوى الحرية والتغيير حول تشكيل المجلس السيادي لإدارة شؤون السودان خلال المرحلة الإنتقالية، وحرصاً من البرلمان العربي على دعوة جميع الأطراف والقوى السياسية والحركات المدنية في جمهورية السودان لاستمرار الحوار والتشاور وإكمال متطلبات المرحلة الانتقالية والعبور بها إلى مرحلة دائمة تُحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والاستقرار والعيش الكريم.

كما أكد رئيس البرلمان العربي استمرار البرلمان العربي في تنفيذ خطة عمله لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعيه للإرهاب، وجدد رئيس البرلمان العربي دعوته للولايات المتحدة الأمريكية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأبلغ رئيس البرلمان العربي نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي أنه سيوجه رسائل مكتوبة لمطالبة الإدارة الأمريكية ومجلسي الشيوخ والنواب لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعيه للارهاب.

وأن البرلمان العربي حريص كل الحرص على دعم كل ما يتخذه السودان من إجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره، وتجاوز المرحلة الدقيقة التي يمر بها تحقيقاً لتطلعات الشعب السوداني الشقيق في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.