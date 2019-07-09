كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ترامب" ينتقد سياسات التعريفات الهندية على المنتجات الأمريكية: لم تعد مقبولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في وقت سابق من هذا الشهر، تقدمت واشنطن بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية بشأن تعريفة الهند الانتقامية رداً على ضرائب الصلب والألمنيوم الأمريكية ، التي فرضت العام الماضي.

انتقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سياسات التجارة الهندية، اليوم الثلاثاء، وسط توترات متزايدة بين واشنطن ونيودلهي بشأن هذه القضية.

Advertisements

وقال "ترامب"، في تدوينة له على موقع "تويتر": "لطالما كان لدى الهند يوم ميداني لوضع التعريفة الجمركية على المنتجات الأمريكية. لم تعد مقبولة!

يأتي بيان "ترامب"، بعد أن فرضت الهند رسومًا جمركية إضافية على ما يصل إلى 28 منتجًا أمريكيًا، سعيًا لتلقي نحو 217 مليون دولار من العائدات الإضافية.

ومع ذلك ، أكد الرئيس ترامب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنهما سيواصلان محادثات التجارة عندما تحدثا على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا في يونيو.