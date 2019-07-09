كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تطالب كوريا الجنوبية بتحسين إجراءات الاستماع إلى المنافسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مكتب الممثل التجاري الامريكي اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة حثت كوريا الجنوبية على تحسين الاجراءات في جلسات المسابقات التي تقودها وكالة التجارة العادلة بالبلاد الاسيوية.

وقد حُرمت الأحزاب الأمريكية من بعض الحقوق، بما في ذلك فرصة مراجعة الأدلة المرفوعة ضدها ودحضها، مضيفًا أن التعديلات المعلقة على القانون المتعلق بكوريا الجنوبية فشلت في معالجة المخاوف الأمريكية.