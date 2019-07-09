كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سجون الإصلاح..انتهاكات متواصلة في حق الشعب اليمني (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستمر مليشيات حزب الإصلاح اليمني في ارتكاب العديد من المخالفات والانتهاكات، والجرائم، في حق الشعب اليمني، الذي يرزح تحت إجرام تلك المليشيات الإرهابية.

جرائم بالأرقام

وتأتي جرائم مليشيات حزب “الإصلاح” في تعز بين القتل والنهب والبلطجة، حيث تحتل وتنهب 62 مؤسسة ومقراً حكومياً، فيما تدير 13 سجناً خارج إطار القانون وتخطق أكثر من 3 ألف مواطن يقع ضمن الإخفاء قسرياً.

وتدير المليشيا الإرهابية شبكات اغتيالات وتعمل على حمايتها، فيما تسيطر على أكثر من 400 منزل بقوة السلاح عبر عصابات مسلحة وتقوم بتزوير ملكيات وبيعها وتنهب 500 سيارة تابعة لمواطنين.

آلام وأوجاع

وتحمل قصص المعتقلين المفرج عنهم من سجون حزب الإصلاح في مدينة تعز جنوب غربي اليمن الكثير من الألم والقهر، حيث تقوم مليشيا حزب الإصلاح بتحويل بعض المدارس في تعز إلى سجون وزجت بالعشرات إلى غياهبها أبرز تلك المدارس مدرسة "باكثير" الواقعة في الشماسي شرقي المدينة

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شهادات موثقة

وأكد معتقلون استخدام مليشيا الإصلاح فصولا دراسية تستقبل فوق طاقتها الاستيعابية من السجناء الذين لا يعرف أكثرهم تهمة اعتقاله ويشكوا المعتقلون من سوء المعاملة ورداءة الطعام المقدم لهم.

استجوابات فاضحة

وتقوم مليشيات حزب الإصلاح باستجوابات فاضحة للمواطنين، فبعد منتصف الليل يتم استجواب شخص أو اثنين قبل أن يعودوا مرهقين ويتم إجبارهم على الوقوف لساعات بسبب تعرضهم للتعذيب.

وتشير بعض المصادر إلى أن بعض السجناء الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية بالإفراج بعد أن تبين أن لا تهمة لاعتقالهم لم يُطلق سراحهم ما يعني أن عملية الاعتقال عبث في عبث.

