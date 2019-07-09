كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زامبيا تسمح بمزيد من واردات منتجات الكائنات المعدلة وراثيا على الرغم من المقاومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن منظم زامبيا للكائنات المعدلة وراثيا (GMOs) أنه سمح لبعض الشركات باستيراد منتجات تحتوي على كائنات محورة وراثيا على الرغم من مقاومة بعض أصحاب المصلحة.

وقال بول زامبيزي، رئيس الهيئة الوطنية للسلامة البيولوجية (NBA)، إن أربع شركات مُنحت تصاريح لاستيراد منتجات تحتوي على كائنات معدلة وراثيًا.

كما قال زامبيزي إن القرار اتخذ عقب تقييم للمخاطر من قبل لجنة استشارية علمية وجدت أن المنتجات آمنة للاستهلاك البشري.

وقال في بيان " نود أن نعيد التأكيد على أن سلامة الغذاء مهمة للغاية، ولا يمكننا السماح بأي طعام أو علف غير آمن للاستهلاك البشري أو لاستخدامه كعلف للحيوانات في السوق"..

Advertisements

وقال إن الهيئة التنظيمية تقوم حاليًا بمراجعة الطلبات الأخرى التي كانت في مراحل مختلفة، مضيفًا أنه تم منح 45 تصريحًا منذ عام 2016 لوضع منتجات تحتوي على كائنات معدلة وراثيًا في السوق.

كما حظرت زامبيا الكائنات المحورة وراثيا في عام 2002، حيث وصفها الرئيس الراحل ليفي مواناواسا بأنها "سم".

ورفض مواناواسا في وقت لاحق الذرة المعدلة وراثيا التي تبرعت بها الحكومة الأمريكية في أوج نقص الغذاء الناجم عن الجفاف.

