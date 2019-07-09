كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "لافروف": روسيا غير مهتمة بتصعيد الموقف حول إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، بأن موسكو ليست مهتمة بتسخين الموقف حول إيران، وتتوقع أن تُظهر إيران ضبط النفس، وتؤكد أن طهران لا تنتهك شروط الاتفاقيات القائمة بأفعالها.

وقال "لافروف"، للصحفيين: "من المؤكد أننا لسنا مهتمين بالوضع حول إيران والمنطقة بشكل عام، ونُصعد الموقف... نتوقع أن تُظهر إيران ضبط النفس، لكن لا يمكننا أن نغض الطرف عن الحقائق الموضوعية".

وأضاف "لافروف: "الحقائق هي أن إيران، عندما بدأت في تخصيب اليورانيوم فوق 3.67% إلى 5% كبداية ... لا تنتهك معاهدة عدم الانتشار أو اتفاقية الضمانات المبرمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو البروتوكول الإضافي للاتفاقية".

وأوضح وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو على استعداد للمشاركة في اجتماع وزاري لإيران وخمسة من وسطاء الأمم المتحدة الدوليين - روسيا، والصين، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا - حول الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة، بمجرد الاتفاقات المحددة بشأن تم التوصل إلى المسألة.

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وأخبر "لافروف" الصحفيين: "هناك اقتراحات بعقد اجتماع على المستوى الوزاري. سنكون مستعدين لذلك لكن هناك تفهم بأنه يجب عقد هذا الاجتماع بعد التوصل لاتفاقيات محددة لا يمكن رؤيتها بعد".

وأكد وزير الخارجية: "من أجل التغلب على التوترات الحالية، يجب على جميع المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة استئناف الامتثال للصفقة".

وحسب "لافروف": "إذا كان لدى زملائنا الأمريكيين وزملائهم الآخرين، وخاصة من إسرائيل، أسئلة إلى إيران تدرس برنامجها الصاروخي وسياستها الإقليمية، يمكن مناقشة أي شيء".