كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس جنوب إفريقيا يشيد بإطلاق اتفاقية التجارة الحرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الرئيس سيريل رامافوسا اليوم الثلاثاء بإطلاق اتفاقية منطقة التجارة الحرة لأفريقيا، قائلًا إن الاتفاقية ستنقل اقتصادات العديد من الدول الأفريقية إلى مسار نمو أعلى.

وقال رامافوسا بعد حضور القمة الاستثنائية الثانية عشرة للاتحاد الأفريقي حول الاتفاقية، "إن هذا الاتفاق يعد علامة فارقة تحقق حلمًا صاغه مؤسسو منظمة الاتحاد الإفريقي قبل 60 عامًا عندما تصوروا إفريقيا المتكاملة".

حيث تمثل القمة بدء نفاذ اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأطلقت رسميا المرحلة التشغيلية للسوق الداخلية الأفريقية.

وقال رامافوسا إن جنوب إفريقيا ستستفيد بشكل كبير من كونها جزءًا من أكبر سوق منفرد في العالم تضم 55 دولة يبلغ عدد سكانها مجتمعة 1.2 مليار نسمة وناتج محلي إجمالي يبلغ 3.2 تريليون دولار أمريكي.

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ووصف رامافوسا تنفيذ الاتفاقية بأنها منبر للدول الأفريقية للتجارة فيما بينها وجني فوائد المنطقة الخالية من التعريفة الجمركية.

ومن المتوقع أن يكون التركيز والإلحاح الأكبر لتطوير البنية التحتية في جميع أنحاء القارة لدعم الأنشطة الاقتصادية، بحسب الرئيس.

كما تدعو اتفاقية التجارة الحرة لآسيا والمحيط الهادئ، من بين طموحاتها الرئيسية، إلى إقامة سوق قاري واحد للسلع والخدمات، مع حرية حركة رجال الأعمال والاستثمار، مما يمهد الطريق بشكل أسرع لإنشاء اتحاد جمركي.

ووفقًا للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا بمجرد بدء التشغيل الكامل، من المتوقع أن يعزز اتفاق التجارة الحرة مستوى التجارة البينية الأفريقية بأكثر من 50 في المائة بحلول عام 2022.

