كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يدعو إيران إلى الالتزام بالاتفاق النووي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حث الاتحاد الأوروبي إيران اليوم الثلاثاء على إلغاء زيادة تخصيب اليورانيوم الذي ينتهك اتفاق الحد من الأسلحة النووية الذي وافقت عليه في عام 2015.

وقالت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي للصحفيين "نواصل حث إيران على عدم اتخاذ المزيد من الإجراءات التي تقوض الاتفاق النووي لوقف وعكس جميع الأنشطة التي لا تتفق مع الإتفاق النووي، بما في ذلك إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب".

وقالت إيران إنها ستعزز تخصيب اليورانيوم في غضون ساعات قليلة أعلى من الحد الذي حددته الصفقة النووية، وهي خطوة قد تعني عودة جميع العقوبات الاقتصادية على طهران.