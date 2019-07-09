بعد اتهامه الوزير العلمي بـ”الكذب”.. زياش يتراجع: سوء تفاهم من الجانبين أتمنى لك التوفيق”

تراجع حكيم زياش، عن لهجته القوية اتجاه رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، بعد أن اتهمه، أمس الإثنين، في تدوينة له على “أنستغرام” بالكذب، وقال بأن الأمر مجرد ” سوء تواصل من الطرفين معا”.

وكتب زياش، نجم فريق أجاكس أمستردام الهولندي، قبل قليل، تدونة على حاسبه الرسمي على نفس الموقع، جاء فيها ” هو سوء تواصل من الطرفين، بالتوفيق للوزير في مواص

بعد اتهامه الوزير العلمي بـ”الكذب”.. زياش يتراجع: سوء تفاهم من الجانبين أتمنة لك التوفيق”

لة عملك الجيد من أجل البلد”.

وختم زياش تدوينته بهاشتاغ ” ديما مغرب”.

وكان زياش، قد رد بقوة، على تصريحات الطالبي العلمي، والذي صرح بأن اللاعب يفكر بشكل جدي في الاعتزال، بسبب الضغوطات التي تعرض لها بعد الإقصاء من كأس إفريقيا للأمم، التي تقام حاليا في مصر.

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ونشر زياش، قبل قليل، تدوينة له على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، أمس، قال فيها: “في المرة القادمة، إذا أردت أن تأتي بأمر ما، فيجب أن يكون صحيح، ولا يجب ان تأتي بالأكاذيب”.

ووضع زياش، صور مهرج، في إشارة غير مشفرة للطالبي العلمي.

غضب زياش، جاء بعد أن قال وزير الشباب والرياضة، إن زياش يفكر بشكل جدي في عدم العودة للمنتخب من جديد بسبب الانتقادات الكبيرة التي تعرض لها، بعد أن ضيع ضربة جزاء حاسمة، ساهمت في خوج المنتخب من دور ثمن “الكان” على حساب بنين.

وقال العلمي، في رده عن سؤال بمجلس النواب، إنه اتصل به 23 مرة ولم يرد، “الله غالب، أضاع ضربة جزاء بميلمترات، وبفعل الانتقادات هو اليوم لا يريد أن يلعب من جديد بالمنتخب الوطني”.

وأضاف، “اللاعبون تلقوا انتقادات، وهم ليست لديهم مناعة مثلنا، يعيشون في عالم آخر لا يستحملون الضغط، كنا نجدهم قي حالة نفسية لا تساعدهم للدخول في المقابلات بفعل سلوك 1 بالمائة من المغاربة”.

الوزير ذاته، رفض تحميل المسؤولية للجامعة الملكية لكرة القدم، وقال “لا أعتقد أن الخلل موجود في الجامعة”.