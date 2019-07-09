مدير القرض الفلاحي: نطبق توصيات مجلس جطو وبعضها فيه إشكال نناقشه

قال طارق السجلماسي، المدير العام لمؤسسة القرض الفلاحي، إن توصيات المجلس الأعلى للحسابات تجد طريقها نحو التنفيذ، بينما لم تطبق المؤسسة توصيات أخرى، لوجود إشكال فيها يجب أن يناقش، أو أنها تنتظر انعقاد المجلس الرقابي في 18يوليوز الجاري.

وأوضح السجلماسي، صباح اليوم الثلاثاء، خلال تقديمه لعرض في لجنة مراقبة المالية العامة في مجلس النواب، أن هناك أربعة أصناف من التوصيات، الأول عبارة عن توصيات طبقت، وفعلت، والصنف الثاني توصيات في طور التنفيذ.

المسؤول الأول عن مؤسسة القرض الفلاحي تحدث عن توصيات لدى المؤسسة نقاش حولها، وقال: “مثلا إعادة جدولة ديون الفلاح، من المنطق البنكي لا يمكن، ونحن لا نتحكم في المناخ، مثل هذه التوصيات فيها إشكال ونناقشها”.

وأفاد المتحدث نفسه بأن هناك صنفا رابعا من توصيات المجلس الأعلى للحسابات، تتطلب قرارات، وستناقش في المجلس الرقابي للمؤسسة، يوم 18 يوليوز الجاري.

وأبرز السجلماسي أن القرض الفلاحي له رغبة للتعريف بمناخه، وبدوره، وبالإكراهات، والمشاكل، التي يعانيها، مضيفا: “المؤشر الوحيد لنجاح البنك ليس النتيجة الصافية فقط، ولكن، أيضا، النتيجة الصافية الاجتماعية، وهي أهم من النتيجة المالية”.