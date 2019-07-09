ثنائي اتحاد طنجة في مفكرة مولودية وجدة

يتطلع فريق مولودية وجدة لكرة القدم إلى انتداب كل من أيوب الخاليقي، وأسامة غريب، لاعبي نادي اتحاد طنجة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرغب الجزائري عبد الحق بنشيخة، مدرب المولودية في ضم الثنائي المذكور، لتعزيز تركيبة فريقه البشرية للظهور بمستوى جيد في مسابقتي البطولة الاحترافية، وكأس العرش الموسم المقبل.

ويسعى مسؤولو سندباد الشرق إلى استغلال خروج الخاليقي، وغريب من مفكرة نبيل نغيز، المدرب الجديد لاتحاد طنجة، من أجل ضمهما للفريق الوجدي.

ويعرف بنشيخة جيدا إمكانيات أسامة غريب، وأيوب الخاليقي، إذ سبق لهما أن لعبا تحت إمرته، الأول عندما كان المدرب الجزائري يشرف على تداريب الدفاع الحسني الجديدي، واتحاد طنجة، بينما الثاني حين كان مدربا لفارس البوغاز.