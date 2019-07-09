بعد ظهور مقطع فيديو ثان يوثق لتفاصيل إطلاق رجل أمن النار على شخصين انتهى بقتلهما، أصدر المدير العام للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، قرارا يقضي بالتوقيف عن العمل في حق مفتش شرطة ممتاز يعمل بمنطقة أمن أنفا بالدار البيضاء، وذلك على ضوء نتائج الأبحاث التي أعقبت استعماله لسلاحه الوظيفي خلال الساعات الأولى من صباح يوم الأحد المنصرم، بشكل أسفر في حينه عن وفاة شخصين.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء كانت قد فتحت بحثا معمقا لتحديد ظروف وملابسات إطلاق المعني بالأمر لرصاصتين من سلاحه الوظيفي، مما تسبب في وفاة شاب وسيدة يبلغان من العمر على التوالي 35 و40 سنة، وهو البحث الذي أظهرت نتائجه الأولية ارتكاب موظف الشرطة لتجاوزات مهنية وقانونية خطيرة خلال هذا التدخل، الأمر الذي استدعى توقيفه عن العمل في انتظار تقديمه أمام العدالة.
وأضاف المصدر ذاته أن مصالح الشرطة القضائية المختصة ستواصل كافة الأبحاث والتحريات الضرورية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لاستجلاء حقيقة هذه الواقعة، فضلا عن تحديد هوية كل المتورطين فيها.
وفي ذات السياق، قالت مصادر لـ”اليوم 24″، إن تسرب فيديو يوثق لكيفية قتل الشرطي للشابة في الدار البيضاء، دفع المسؤولين الأمنيين لتعميق التحقيقات في الموضوع، ليتم التأكد من مسؤولية الشرطي في الواقعة، كما أن التحقيقات حسب المصدر ذاته، ينتظر أن تتوسع، لتشمل التحقق من كيفية قتل شاب في نفس الواقعة.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل..الحموشي يوقف رجل الأمن الذي قتل شخصين في البيضاء في انتظار تقديمه للعدالة…تطورات خطيرة تؤكد حدوث تجاوزات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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