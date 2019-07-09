بعد “موازين”.. المغربي “لاغتيست” في مهرجان قرطاج الدولي

يشارك الفنان المغربي، لاغتيست، بمهرجان قرطاج الدولي في دورته الـ55، الممتدة بين 11 يوليوز الحالي و 20 غشت القادم.
ويلتقي لاغتيست، بجمهوره التونسي بالمسرح الروماني بقرطاج، في فاتح غشت.
لاغيست يشارك كنجم لصنف الأغاني الشبابية الغربية رفقة الجزائري سولكينغ، الذي بدوره لديه قاعدة جماهيرية واسعة في المغرب العربي.
ويعتبر صيف 2019، مميزا للاغتيست الذي شارك في اثنين من أكبر المهرجانات في افريقيا والعاام العربي، هما مهرجان موازين إيقاعات العالم، ومهرجان قرطاج الدولي.
يذكر أن مهرجان قرطاج يعرف مشاركة نجم عرب كثر، مثل راغب علامة، وعاصي الحلاني، ولطفي بوشناق، وكارول سماحة، ولطيفة التي تعود إلى المهرجان بعد قطيعة طويلة.
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