بقيمة 28 مليارا.. أوربا تزود المغرب بمركبات وطائرات من دون طيار

كشفت جريدة “إلبايس” الإسبانية، بدء تنفيذ الاتحاد الأوربي لالتزاماته تجاه المغرب، المتعلقة بتزويده بمركبات، وطائرات من دون طيار، بهدف تحسين قدراته للتحكم في تدفق المهاجرين السريين عبر المتوسط.

وبعد أن التزم الاتحاد الأوربي بتقديم ما مجموعه 140 مليون أورو على شكل مساعدات، كشفت الجريدة أنه أطلق، الجمعة الماضي، مناقصة لشراء 750 مركبة، و15 طائرة من دون طيار، بالإضافة إلى العشرات من الماسحات الضوئية، وقارئات بصمات الأصابع، والرادارات.

وتبلغ قيمة التجهيزات الجديدة، 26 مليون أورو، (28 مليار سنتيم)، ستشمل سيارات من نوع 4X4، وسيارات إسعاف، وشاحنات للمياه، وصهاريج للبنزين.

وأوضحت الجريدة أن “المغرب بالفعل شريك قوي للاتحاد الأوربي، والسلطات الإسبانية، والمغربية تعمل جنبا إلى جنب كل يوم للسيطرة على الحدود المشتركة”.

وأضافت “البايس” أن أوربا مطالبة بتقديم دعم أكبر للمغرب، مشيرة إلى أن المسؤولين المغاربة عبروا للسلطات الإسبانية عن استيائهم من تلقي تركيا دعما أكبر، بلغ 3000 مليون أورو.