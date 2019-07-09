بالفيديو: طهران تعلن خرقاً جديداً بشأن تخصيب اليورانيوم

نعرض اليكم في هذا الفيديو أبرز الأحداث الدولية المستجدة على الساحة السياسية الاقليمية والعالمية، في دقيقة.
طهران تعلن خرقاً جديداً بشأن تخصيب اليورانيوم.
الى ذلك، فإن ايران تؤكد أن سفينتها المحتجزة في جبل طارق لم تكن متوجهة الى سوريا.
أما واشنطن، فتطالب برلين بإرسال قواتها الى الشمال السوري.
في سوريا، ثمة تغييرات تطال الأجهزة الأمنية.
وترحيب أميركي باتفاق المجلس العسكري السوداني وقوى التغيير.
في الجزائر... حبس جمال ولد عباس أكبر ساسة بوتفليقة سنا.
وفي أفغانستان، قتلى وجرحى في تفجير سيارة ملغومة بمجمع أمني.
من جانبها، تطالب مصر رسميا منع خروج رأس الفرعون الصغير من بريطانيا.
يمكنكم الاطلاع على هذه الأحداث عبر مشاهدة الفيديو المرفق أعلاه.
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