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مدرب الشرطة يستبعد ميمي من التشكيلة الاساسية لمواجهة النجف

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2019-07-09 | 15:25

مدرب الشرطة يستبعد ميمي من التشكيلة الاساسية لمواجهة النجف

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اعلن مدرب نادي الشرطة، نيبوشيا يوفوفيتش، تشكيلة القيثارة الخضراء لمواجهة النجف في إطار منافسات الاسبوع السادس عشر من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
وستقام المباراة على ملعب النجف الاولمبي في تمام الساعة الخامسة بتوقيت بغداد.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

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حراسة المرمى: محمد حميد.

خط الدفاع: وليد سالم، فيصل جاسم، زياد الدريالي، حسام كاظم.


خط الوسط: امجد عطوان، سعد عبد الامير، معروف يوسف.

خط الهجوم: الحسن ديالو، علاء عبد الزهرة، عمار عبد الحسين.

وشهدت التشكيلة غياب نجم الفريق مهند علي "ميمي"، وسط انباء اقترابه من التوقيع على عقد رسمي لانضمامه الى صفوف الدحيل القطري نهاية الاسبوع الجاري.

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محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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