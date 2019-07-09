مدرب الشرطة يستبعد ميمي من التشكيلة الاساسية لمواجهة النجف

رياضة 2019-07-09 | 15:25 426 مشاهدة اعلن مدرب نادي الشرطة، نيبوشيا يوفوفيتش، تشكيلة القيثارة الخضراء لمواجهة النجف في إطار منافسات الاسبوع السادس عشر من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم. وستقام المباراة على ملعب النجف الاولمبي في تمام الساعة الخامسة بتوقيت بغداد. وجاءت التشكيلة على النحو التالي: Advertisements حراسة المرمى: محمد حميد. خط الدفاع: وليد سالم، فيصل جاسم، زياد الدريالي، حسام كاظم.



خط الوسط: امجد عطوان، سعد عبد الامير، معروف يوسف. خط الوسط: امجد عطوان، سعد عبد الامير، معروف يوسف. خط الهجوم: الحسن ديالو، علاء عبد الزهرة، عمار عبد الحسين. وشهدت التشكيلة غياب نجم الفريق مهند علي "ميمي"، وسط انباء اقترابه من التوقيع على عقد رسمي لانضمامه الى صفوف الدحيل القطري نهاية الاسبوع الجاري.

المحرر: محمد خليل

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