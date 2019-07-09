شهدت كربلاء خلال السنوات الخمس الماضية، تراجع ملحوظ بمستوى الخدمات والسبب يعزوه معنيون الى انشغال الكتل بالخلافات السياسية وعدم التفكير بمصلحة المواطن.
ويرى مراقبون أن غياب التوافقات بين الكتل في مجلس المحافظة ينعكس سلبا على ملف الخدمات، مطالبين الحكومة المحلية بعدم اشغال المواطن بمشاكلها كون الخلافات ليست عذرا للتنصل عن مهامها.
ويأمل أهالي كربلاء أن تكون الحكومة الحالية أفضل من سابقاتها في تقديم الخدمات، لا سيما بعد أن حصلت المحافظة على تخصيصات مالية من الحكومة المركزية.
يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: إلامَ يعود تراجع الخدمات في كربلاء؟ وهل تنجز الحكومة المحلية المشاريع المتوقفة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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