بالفيديو: إلامَ يعود تراجع الخدمات في كربلاء؟ وهل تنجز الحكومة المحلية المشاريع المتوقفة؟

اما الآن فالحكومة الجديدة تحاول تجنب الخلافات والاهتمام بانجاز المشاريع الخدمية المتوقفة او المتلكئة.

ويرى مراقبون أن غياب التوافقات بين الكتل في مجلس المحافظة ينعكس سلبا على ملف الخدمات، مطالبين الحكومة المحلية بعدم اشغال المواطن بمشاكلها كون الخلافات ليست عذرا للتنصل عن مهامها.



ويأمل أهالي كربلاء أن تكون الحكومة الحالية أفضل من سابقاتها في تقديم الخدمات، لا سيما بعد أن حصلت المحافظة على تخصيصات مالية من الحكومة المركزية.

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