حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، طهران من أن الطائرات الإسرائيلية تستطيع أن تصل إلى كل مكان في الشرق الأوسط، وبالتأكيد إلى إيران وسوريا. وقال نتنياهو، في تصريحات علنية في قاعدة جوية إسرائيلية، "إيران تهدد مؤخرا بتدمير إسرائيل". وأضاف "يجب أن تتذكر أن هذه الطائرات يمكن أن تصل إلى أي مكان في الشرق الأوسط، بما في ذلك إيران، وبالتأكيد سوريا".

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كانت هذه تفاصيل خبر نتنياهو: إيران يجب أن تدرك أنها في مرمى الطائرات الإسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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