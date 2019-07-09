اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، موافقة الجانب الهنكاري على مرشحي الـ70 زمالة دراسية لنيل شهادتي الدكتوراه والماجستير للسنة الدراسية 2020/2019. وقال المدير العام لدائرة البعثات والعلاقات الثقافية أمجد عبد النبي السواد، في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "الجانب الهنكاري وافق وللمرة الاولى منذ بدء الزمالة الهنكارية مع التعليم العراقية على قبول مرشحي الزمالة الدراسية البالغة 70 مقعدا والممنوحة للعراق حسب الاتفاقية المبرمة سابقاً بين الجانبين".



واضاف المدير العام ان "الزمالات وزعت بواقع 40 مرشحا لنيل شهادة الدكتوراه و30 مرشحا لنيل شهادة الماجستير فضلا عن 69 مرشحا بصفة احتياط لشهادة الدكتوراه".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هنكاريا توافق على قبول مرشحي 70 زمالة دراسية من العراق لعام 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.