القوات الامنية تباشر بقطع جميع الطرق المؤدية الى ملعب الشعب

باشرت القوات الامنية، قبل قليل، بقطع الطرق المؤدية الى ملعب الشعب الدولي استعداداً لمباراة الكلاسيكو بين القوة الجوية والزوراء.
وكانت قيادة عمليات بغداد، قد اعلنت في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن القوات الامنية ستقطع الطرق المؤدية الى ملعب الشعب الدولي من الساعة الرابعة والنصف حتى العاشرة مساءً، لتأمين مرور الجماهير الى الملعب.
ويتواجه الفريقان على ملعب الشعب الدولي ضمن منافسات الاسبوع السادس عشر من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
وستنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت بغداد.
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