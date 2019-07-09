شاركت الممثلة سيرين عبدالنور متابعيها على انستغرام بأجمل لحظاتها الزوجية، في ذكرى زواجها من رجل الاعمال اللبناني فريد رحمة.
وفي هذا السياق، فقد نشرت سيرين عبدالنور صوراً تجمعها بزوجها وعلقت عليها بالقول: بحبك لتخلص الدنيي، وأرفقتها بهاشتاغ "عيد زواجنا". الى ذلك فقد أشارت الى تاريخ زواجها والذي يصادف في 8 تموز العام 2007.
وقد نال هذا المنشور اعجاب المتابعين الذين تمنوا بدورهم للزوجين التنعم باللحظات السعيدة.
وبعدما تلقت سيرين هدية زوجها، ذهبت إليه وأرسلت له قبلة معلنة عن حبها الكبير له.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: سيرين عبدالنور تحتفل بعيد زواجها الـ 12... وهذه هديتها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.