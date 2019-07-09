بالصور: سيرين عبدالنور تحتفل بعيد زواجها الـ 12... وهذه هديتها!

شاركت الممثلة سيرين عبدالنور متابعيها على انستغرام بأجمل لحظاتها الزوجية، في ذكرى زواجها من رجل الاعمال اللبناني فريد رحمة.

وفي هذا السياق، فقد نشرت سيرين عبدالنور صوراً تجمعها بزوجها وعلقت عليها بالقول: بحبك لتخلص الدنيي، وأرفقتها بهاشتاغ "عيد زواجنا". الى ذلك فقد أشارت الى تاريخ زواجها والذي يصادف في 8 تموز العام 2007.

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الى ذلك، نشرت صورة قالب حلوى عليه صورتهما ومكتوب عليه: ذكرى عيد زواج سعيد.





وقد نال هذا المنشور اعجاب المتابعين الذين تمنوا بدورهم للزوجين التنعم باللحظات السعيدة.