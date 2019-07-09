قرقاش: حريصون على تطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة لشؤون الخارجية الإماراتية، الثلاثاء، حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في شتى المجالات.

وألتقى قرقاش، الثلاثاء، بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي، باتريسيو فوندي رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في الإمارارت بمناسبة انتهاء فترة عمله.

وشكر قرقاش فوندي على مساهمته في تطوير العلاقات والدفع بالتعاون الثنائي بين الإمارات والاتحاد الأوروبي قدما خلال فترة عمله في أبوظبي.