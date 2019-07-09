السعودية تجدد دعمها لاتفاق "العسكري السوداني" والمعارضة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جددت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، ترحيبها بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في السودان بين المجلس العسكري والمعارضة.

وعبر مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه اليوم عن تطلع المملكة لأن تشكل هذه الخطوة المهمة بداية لمرحلة جديدة يسودها الأمن والاستقرار بما يلبي تطلعات السودانيين.

وأكد المجلس ثبات موقف السعودية الداعم للسودان وشعبه في كل ما يحقق أمنه واستقراره وازدهاره.

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واتفق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على إقامة مجلس سيادي بالتناوب بين العسكريين والمدنيين لمدة 3 سنوات، وإجراء تحقيق دقيق وشفاف لمختلف الأحداث والوقائع التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.

ونص الاتفاق كذلك على إرجاء إقامة المجلس التشريعي والبت في تفصيلاته، إلى حين تشكيل حكومة مدنية في السودان تضم الكفاءات الوطنية.