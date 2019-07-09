- 1/2
- 2/2
العين الإخبارية - أديس أباباالثلاثاء 2019/7/9 05:07 مساء بتوقيت أبوظبي
رئيس مكتب السلم والأمن بإقليم بني شنقول أبرا باييتا
أعلن مسؤول أمني بإقليم بني شنقول جومز، غربي إثيوبيا، توقيف 14 شخصا لتورطهم في أحداث الشغب التي أسفرت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة آخرين أمس.
وقال رئيس مكتب السلم والأمن بالإقليم، أبرا باييتا: "إن الاستقرار عاد إلى منطقة متكل التي شهدت مقتل 8 أشخاص وجرح 11 آخرين، في هجوم شنه مسلحون أمس الإثنين".
وأوضح "باييتا"، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن الشرطة استطاعت توقيف 14 شخصا لضلوعهم في الهجوم، وصادرت أسلحة نارية كانت بحوزة المتهمين.
وأشار إلى أنه نتيجة للجهود المشتركة التي بذلتها قوات الأمن والجيش والشرطة الفيدرالية، فقد استطاعت المنطقة أن تستعيد أمنها واستقرارها.
وأمس الإثنين، شهدت منطقة "متكل" هجوما شنه مسلحون مجهولون تعمدوا استهداف مدنيين، وأطلقوا النار عليهم، وخلفوا خسائر بشرية ومادية عديدة.
وفي يونيو/حزيران الماضي، شهد الإقليم أعمال عنف خلفت قتلى وجرحى.
وأكدت مصادر أمنية حينها أن رجالا يرتدون ملابس مموهة قتلوا أكثر من 50 شخصا، وأصابوا 23 آخرين في المنطقة.
وأوضحت المصادر أن المهاجمين يشتبه في أنهم نفس الأشخاص الضالعين في الانقلاب بإقليم أمهرة (شمال) في الـ22 من يونيو/حزيران الماضي.
وأعلنت السلطات الإثيوبية توقيف 255 شخصا في إقليم أمهرة، بينهم 212 كانوا تحت امرة قائد الانقلاب الفاشل شمال البلاد.
ويتمتع إقليم بني شنقول جومز بحكم شبه ذاتي، ويتبع الكونفيدرالية الإثيوبية المكونة من 9 أقاليم، وهو إقليم غني بالذهب والثروات المعدنية.
كانت هذه تفاصيل خبر توقيف 14 شخصا لتورطهم في أعمال شغب غربي إثيوبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.