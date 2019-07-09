توقيف 14 شخصا لتورطهم في أعمال شغب غربي إثيوبيا

أعلن مسؤول أمني بإقليم بني شنقول جومز، غربي إثيوبيا، توقيف 14 شخصا لتورطهم في أحداث الشغب التي أسفرت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة آخرين أمس.

وقال رئيس مكتب السلم والأمن بالإقليم، أبرا باييتا: "إن الاستقرار عاد إلى منطقة متكل التي شهدت مقتل 8 أشخاص وجرح 11 آخرين، في هجوم شنه مسلحون أمس الإثنين".

وأوضح "باييتا"، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن الشرطة استطاعت توقيف 14 شخصا لضلوعهم في الهجوم، وصادرت أسلحة نارية كانت بحوزة المتهمين.

وأشار إلى أنه نتيجة للجهود المشتركة التي بذلتها قوات الأمن والجيش والشرطة الفيدرالية، فقد استطاعت المنطقة أن تستعيد أمنها واستقرارها.

وأمس الإثنين، شهدت منطقة "متكل" هجوما شنه مسلحون مجهولون تعمدوا استهداف مدنيين، وأطلقوا النار عليهم، وخلفوا خسائر بشرية ومادية عديدة.

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وفي يونيو/حزيران الماضي، شهد الإقليم أعمال عنف خلفت قتلى وجرحى.

وأكدت مصادر أمنية حينها أن رجالا يرتدون ملابس مموهة قتلوا أكثر من 50 شخصا، وأصابوا 23 آخرين في المنطقة.

وأوضحت المصادر أن المهاجمين يشتبه في أنهم نفس الأشخاص الضالعين في الانقلاب بإقليم أمهرة (شمال) في الـ22 من يونيو/حزيران الماضي.





وأعلنت السلطات الإثيوبية توقيف 255 شخصا في إقليم أمهرة، بينهم 212 كانوا تحت امرة قائد الانقلاب الفاشل شمال البلاد.

ويتمتع إقليم بني شنقول جومز بحكم شبه ذاتي، ويتبع الكونفيدرالية الإثيوبية المكونة من 9 أقاليم، وهو إقليم غني بالذهب والثروات المعدنية.