حكومة اليونان الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

أدت الحكومة اليونانية الجديدة اليمين الدستورية، الثلاثاء، بعد يومين من انتخابات مبكرة فاز فيها حزب "الديمقراطية الجديدة" المحافظ بزعامة رئيس الوزراء كرياكوس ميتسوتاكيس على حزب "سيريزا" الذي يتزعمه ألكسيس تسيبراس.



وأدى ميتسوتاكيس،الإثنين، اليمين الدستورية رئيسا جديدا للوزراء بعد 15 ساعة فقط من انتهاء عملية التصويت في الانتخابات.





وتتألف الحكومة الجديدة من 18 وزيرا، ونائب لرئيس الوزراء، فيما يجري البرلمان تصويتا لمنحها الثقة في 21 يوليو/تموز الجاري.

وأثارت حقيبة وزارة المالية انتقادات عديدة، حيث تم إسنادها إلى الخبير الاقتصادي كريستوس سايكوراس (45 عاما).





Advertisements

وشغل سايكوراس منصب نائب وزير المالية بين عامي 2012 و2013 في حكومة محافظة-اشتراكية، حيث كان مكلفا بتنفيذ تدابير تقشفية فرضتها حزم الإنقاذ المالي التي حصلت عليها البلاد.

ومنح الناخبون انتصارا مدويا لميتسوتاكيس وحزبه، بينما صوتوا ضد سياسات تسيبراس وحزبه سيريزا، في أول انتخابات برلمانية تشهدها اليونان منذ الخروج من الأزمة الاقتصادية.

وعكست الانتخابات استياء واسعا إزاء (اليسار) تسيبراس بسبب 4 سنوات من التقشف، دفعت إليها إصلاحات اضطر إلى القيام بها مقابل الحصول على حزم إنقاذ دولية.





وحصل حزب ميتسوتاكيس على أغلبية صريحة بلغت 158 مقعدا في البرلمان المؤلف من 300 مقعد، ما ضمن له الحكم منفردا دون الحاجة إلى الدخول في ائتلاف حكومي، وبالتالي كان قادرا على تولي المنصب على الفور.

في المقابل، تراجع حزب تسيبراس من 149 مقعدا إلى 86 مقعدا، ونجحت 4 أحزاب صغيرة في الحصول على 3% على الأقل من الأصوات وتمكنت من دخول البرلمان.

وتعهد ميتسوتاكيس بمواصلة الإصلاحات لتحسين الكفاءة الاقتصادية وتعزيز الاستثمار والنمو والوظائف، وفي الوقت نفسه العمل من أجل شروط ميسرة لسداد الديون.