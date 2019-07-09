22 قتيلا أفغانيا من الأمن والمدنيين في هجومين لطالبان

قُتل 22 فرداً من الأمن الأفغاني والمدنيين، الثلاثاء، في هجومين منفصلين بإقليمي قندوز وبغلان شمالي البلاد.

وقال أمين الله عيدين، عضو مجلس إقليم قندوز، إن مسلحي طالبان اجتاحوا قاعدة عسكرية في منطقة إمام صاحب بالإقليم وقتلوا 15 جنديا على الأقل.

وأفاد عضو آخر في المجلس يدعى صفي الله أميري بأن 17 شخصا قتلوا في الهجوم. وأكد المسؤولان أن 13 شخصا آخرين أصيبوا في الهجوم.

وفي الوقت نفسه، ذكر النائب أسد الله شهباز وعضو مجلس إقليم بغلان شمس الحق براكزاي أن هجوما جويا استهدف ضواحي مدينة بول الخمري عاصمة الإقليم وأسفر عن مقتل 7 مدنيين، بينهم 6 أطفال.

وأكد المسؤولون أنه لم يتضح بعد من قام بالهجوم الجوي.

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وقتلت القوات الخاصة الأفغانية 18 عنصرا من حركة طالبان، الإثنين، في ولاية فارياب شمالي البلاد.





يشار إلى أن أفغانستان شهدت عملية إرهابية لطالبان أسفرت عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة عشرات آخرين بجروح، بينهم نحو 50 تلميذاً في هجوم بسيارة مفخخة وأسلحة رشاشة استهدف منطقة تضم منشآت حكومية وعسكرية في كابول.

وتسفر موجات العنف في جميع أنحاء أفغانستان عن خسائر بشرية يوميا تقريبا على الرغم من المحادثات الجارية لإيجاد حل سياسي.

كانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية ذكرت في مارس/آذار الماضي أن القوات الأمريكية قد تنسحب تماما من أفغانستان في غضون 3 إلى 5 سنوات.

ويتولى 14 ألف جندي تدريب ودعم الجيش الأفغاني على شكل غطاء جوي، ويشرفون على عمليات مكافحة الإرهاب.