الان تتابع ميليشيا الحوثي تصدر أحكامًا بإعدام 30 مختطفًا مشمولين باتفاق تبادل الأسرى والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 أصدرت ميليشيا الحوثي، اليوم الثلاثاء، أحكاما بإعدام 30 مختطفا مشمولين باتفاق تبادل الأسرى، حسبما أفاد مصدر قضائي في العاصمة اليمنية صنعاء. وقال المصدر: “أصدرت المحكمة الجزائية اليوم حكما باعدام 30 شخصا مشمولين باتفاق تبادل الأسرى، مشيرًا إلى أن المحكوم عليهم بالإعدام جميعهم في السجن، وجرى توقيفهم على فترات زمنية متباعدة في عدة مناطق خاضعة لسيطرة الميليشيات.

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