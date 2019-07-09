الان تتابع الاتحاد الأوروبي يدعو إيران للتراجع عن تخصيب اليورانيوم بالمخالفة للاتفاق النووي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
حث الاتحاد الأوروبي، إيران، اليوم الثلاثاء، على التراجع عن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم انتهاكا لاتفاق الحد من الأسلحة النووية الذي وقعت عليه عام 2015.
وقالت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي للصحفيين: “نواصل حث إيران على عدم اتخاذ مزيد من الإجراءات التي تقوض الاتفاق النووي لوقف كل الأنشطة التي لا تتفق مع خطة العمل الشاملة المشتركة وعلى التراجع عنها بما في ذلك إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب”، وكانت تشير إلى الاسم الرسمي للاتفاق.
وقالت إيران، إنها ستعزز تخصيب اليورانيوم في غضون ساعات قليلة بما يتجاوز الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي، وهي خطوة قد تعني إعادة فرض جميع العقوبات الاقتصادية على طهران.
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