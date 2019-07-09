شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب يصف السفير البريطاني في واشنطن بأنه «غبي» ولندن ترد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الوكالات (عواصم)

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الثلاثاء) السفير البريطاني في واشنطن بأنه «شخص غبي جداً»، مكرّراً هجماته على رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، حيث اعتبر أنّ المفاوضات بشأن بريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) «كارثة».

في المقابل قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية إن السفير البريطاني لدى واشنطن مستمر في منصبه ويواصل عمله بدعم كامل من رئيسة الوزراء.

وكان ترمب قال أمس (الإثنين) إنه لن يتعامل مع السفير البريطاني كيم داروك بعد تسريب مذكرات سرية وصف فيها السفير إدارة ترمب بأنها «تفتقر للكفاءة».

وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وبريطانيا توتراً منذ نشر مذكرات دبلوماسية مسربة انتقد فيها السفير كيم بشدة إدارة ترمب.