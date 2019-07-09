شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 44 مهاجراً قبالة سواحل ليبيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (فاليتا)

انقذت السفينة «الآن كردي» 44 مهاجراً بينهم نساء وأطفال كانوا وجهوا نداء استغاثة في البحر المتوسط قبالة السواحل الليبية، كما أعلنت منظمة «سي آي» الألمانية المشغلة لسفينة الانقاذ، اليوم (الثلاثاء).

وقالت المنظمة في بيان إن جمهورية مالطا وافقت على استقبال المهاجرين الذين تم انقاذهم وأرسلت سفينة لنقلهم.