شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة تابعة للحوثيين تقضي بإعدام 30 شخصاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (صنعاء)

أصدرت محكمة يمنية في صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين، اليوم (الثلاثاء)، حكماً بإعدام 30 شخصاً بتهمة التجسس، حسبما أفاد مصدر قضائي في العاصمة اليمنية لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر:«أصدرت المحكمة الجزائية اليوم حكماً باعدام 30 شخصاً بتهمة التخابر». مضيفاً: «هناك أساتذة جامعات وطلاب جامعيون ونقابيون وخطباء مساجد وناشطون» بين المدانين".

وتابع أنّ المحكوم عليهم بالاعدام «جميعهم في السجن»، وقد جرى توقيفهم على فترات زمنية متباعدة «في عدة مناطق» خاضعة لسيطرة المتمردين.