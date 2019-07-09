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محكمة تابعة للحوثيين تقضي بإعدام 30 شخصاً

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (صنعاء)

أصدرت محكمة يمنية في صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين، اليوم (الثلاثاء)، حكماً بإعدام 30 شخصاً بتهمة التجسس، حسبما أفاد مصدر قضائي في العاصمة اليمنية لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر:«أصدرت المحكمة الجزائية اليوم حكماً باعدام 30 شخصاً بتهمة التخابر». مضيفاً: «هناك أساتذة جامعات وطلاب جامعيون ونقابيون وخطباء مساجد وناشطون» بين المدانين".

وتابع أنّ المحكوم عليهم بالاعدام «جميعهم في السجن»، وقد جرى توقيفهم على فترات زمنية متباعدة «في عدة مناطق» خاضعة لسيطرة المتمردين.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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