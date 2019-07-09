الجميل وضع حجر الأساس لمجمع مار شربل السكني في حمانا: سنبقى في قرانا

أكد رئيس "​حزب الكتائب​" النائب ​سامي الجميل​، خلال حفل وضع حجر الأساس لمشروع بناء مجمع ​مار شربل​ السكني في ​حمانا​ "أننا أبناء الجبل وهذه القرى، وفيها سنبقى ولن نتركها ولن نخاف من شيء ولن نسمح لأحد بأن يخيفنا"، مشيرا الى "أننا مؤمنون بالعيش المشترك في الجبل وبالشراكة وبما أنجز العام 2000 وبأننا نستطيع ان نعيش في هذه القرية وغيرها وأن ننام فيها على عكس ما قيل".

وشدد الجميل على أن "المسيحي والدرزي والسني والشيعي سيعيشون في هذا الجبل بحرية وأمان وأنا موجود هنا في حمانا اليوم لأوكد من خلال هذا المشروع اننا نثبت حضورنا ووجودنا وندعو ​الشباب​ الى أن يأتوا ليعيشوا في حمانا كما في كل قرى جبل ​لبنان​"، معتبرا أن "الوقت قد حان لأن نسير بلبنان الى الأمام الكتف على الكتف وان نبدأ بوضع مشاريع تنهض به للأعوام المقبلة وان نبني دولة متطورة وحضارية قادرة على المنافسة على كل الأصعدة لا ان يكون همنا اليوم في العام 2019 كيف نحافظ على السلم الأهلي فلا أعداء لدينا سوى من هم ضد لبنان وحريته وتطوره".