مخزومي: نظرة العالم الخارجي للبنان غير مطمئنة وعلى الجميع التجاوب مع مساعي بري

أكد رئيس حزب "​الحوار الوطني​" النائب ​فؤاد مخزومي​ ان "نظرة ​العالم​ الخارجي للبنان غير مطمئنة، العالم يريد مساعدتنا لكن علينا ان نساعد انفسنا، وموضوع ​الموازنة​ يجب ان ينجز"، مشيراً الى أن "رئيس ​مجلس النواب​ نبيه يدعم عمل ​لجنة المال والموازنة​ ​الحكومة​ تحدثت عن تخفيضات بنسبة 7،59 % لكن علينا ان ﻻ ننسى اننا اصبحنا في الشهر السابع من ​السنة​ وهنا نسأل كيف للموازنة ان تطبق من اﻻن وحتى نهاية السنة ؟ من المهم التعلم من كل ما تم دراسته في هذه الموازنة من اجل الموازنة المقبلة كي نقدم صورة صحيحة للعالم وللمستثمرين، علينا ان نأخذ موقف ​البنك الدولي​ بجدية ونتمنى على الحكومة ونحن في مجلس النواب على اتم اﻻستعداد لمساعدتها من اجل الوصول الى خارطة طريق للنهوض اﻻقتصادي".

وعقب لقائه بري، أوضح مخزومي أنه "لدينا مشكلة الموازنة واﻻقتصاد وما يجري في المنطقة كل هذه اﻻمور ﻻ يمكن احتمالها اﻻ من خلال تماسك الحكومة"، مشيراً الى أن "ما قام به بري مهم، لكن نتمنى من سائر الجهات التجاوب كي ﻻ تفلت اﻻمور من ايدينا ".

ولفت الى أن "زياراتنا لبري لتهنئته على موقفه من أجل لم الشمل السياسي ﻻن الذي حدث في الجبل مرفوض وﻻشك ان بري وكعادته يزين اﻻمور بميزان ​الذهب​ ويحاول تقريب وجهات النظر".

وشدد مخزومي على أن "العاصمة ​بيروت​ تحتاج من بلديتها إلى اهتمام أكبر، ونحن نراهن على حرص أكبر من ​البلدية​ على بيروت بيئةً وتراثاً وشاطئاً وأملاكاً عامة وبحرية"، لافتاً إلى أن "كل هذه المرافق تعاني سواء من إهمال أم من مشاريع عليها علامات استفهام مثل" الكيوسكات" والتعديات والمخالفات الثابتة ومنها الحديث جداً على ​الرملة البيضاء​ أو المحرقة أو المخالفات والتعديات على ​حرش بيروت​ وسواها".