التعليم تكشف تفاصيل إلغاء امتحان الدبلومات لـ115 طالبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، تفاصيل إلغاء امتحان شهادة الدبلوم الفني للعام الدراسي ٢٠١٨- ٢٠١٩، لـ١١٥ طالبًا، منهم ٣١ طالبا بمدرسة رأس غارب الفنية المتقدمة بالبحر الأحمر، و٨٤ طالبا بمدرسة تكنولوجيا الصيانة الفنية المتقدمة بمدينة نصر محافظة القاهرة.

وفوجئ أولياء أمور طلاب المدرستين، بحجب نتيجة أبنائهم، يوم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية، الاثنين الماضي، وبالرجوع لمديري المدرستين، أوضحا أن "الكنترول" أفاد بضبط حالات تطابق في إجابات الطلاب، مما يشير إلى حدوث غش جماعي، وهو ما يترتب عليه وفقا للقرار الوزارى رقم ٧٣ لسنة ٢٠١٧ الخاص بمكافحة حالات الإخلال بالامتحان، إلغاء الامتحان للطلاب في الدورين الأول والثاني، واعتبار العام الذي حدث فيه الغش عام رسوب.

وتعجب أولياء الأمور، من حجب نتيجة أبنائهم، مشيرين إلى أن هاتين المدرستين يلتحق بهما الطلاب المتفوقين الحاصلين على أعلى الدرجات بالشهادة الإعدادية، و أن أبنائهم أكدوا عدم حدوث حالات شغب أو أي أزمة أثناء فترة الامتحانات.

وأوضح الدكتور محمد مجاهد، في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه بالنسبة لمدرسة رأس غارب، والتي جرى إلغاء الامتحان ل٣١ من طلابها، كشف مقدري درجات مواد قسم "البترول"، وجود تطابق في إجابات الطلاب ب٦ مواد فنية من مواد التخصص، وبالمراجعة تأكد "الكنترول" من وجود التطابق وأحال الأمر للشؤون القانونية.

ولفت مجاهد إلى أن الشؤون القانونية، في مثل هذه الحالات ترسل لجان لمراجعة كراسات الإجابة وتقدم تقريرا، موضحا أن الشؤون القانونية أرسلت ٤ لجان مختلفة للمراجعة، وأفادت جميعها بوجود تطابق في إجابات الطلاب.

وتابع أنه جرى اكتشاف نفس الأمر، في ٤ تخصصات من إجمالي ٧ تخصصات بمدرسة تكتولوجيا الصيانة الفنية المتقدمة بمدينة نصر.

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وقال إن مقدري الدرجات لاحظوا وجود تطابق في إجابات الطلاب بأقسام: صيانة الأثاث الخشبي، صبانة الأثاث المعدني ،أعمال صحية ، ومبانى وتشطيبات، وأرسلت الشؤون القانونية لجانا مختلفة للمراجعة، وأجمعت كلها على وجود تطابق في إجابات الطلاب، وبناء عليه تم حجب نتيجة ٨٤ طالبا بالمدرسة وإلغاء امتحانهم.

وأكد مجاهد أن ما جرى اكتشافه من حالات تطابق في إجابات طلاب هاتين المدرستين، تسبب في تأجيل إعلان نتيجة الدبلومات الفنية لمدة ٤ أو ٥ أيام، وبالرجوع لنتائج الأعوام الثلاثة السابقة، تبين أن هذه المرة الأولى الذي يحدث فيها تطابق إجابات لطلاب هاتين المدرستين.

ولفت نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إلى أن الشؤون القانونية حتى هذه اللحظة، تحقق في الواقعة للإجابة عن سؤال: "كيف حدثت حالات الغش الجماعي التي كشفها تطابق الإجابات؟"، خاصة أن المدرستين المشار إليهما لم تحررا محاضر بوجود غش.

وقال إنه جرى استدعاء عدد كبير من المشرفين على لجان الامتحان وتقدير الدرجات ويجري التحقيق معهم للتوصل إلى الحقيقة، ومن المتوقع انتهاء التحقيقات نهاية الأسبوع الجاري.

ووجه مجاهد الطلاب المتضررين من حجب نتائجهم، بتقديم تظلمات؛ للتحقيق معهم، مؤكدا أن الصدق مهم للغاية حتى تتمكن الوزارة من مساعدتهم.

وقال مجاهد إن الوزارة لا يمكنها إلا الأخذ بالرأي القانوني الذي تخلص له الشؤون القانونية: "التطابق مؤكد بشهادة كل اللجان المختلفة اللي راجعت أوراق الطلاب وعلشان كدا تم حجب النتيجة، باقي بس الإجابة عن سؤال كيف حدث الغش الجماعي؟" مؤكدا أن الوزارة لا تترصد للطلاب ولا تعبث بمستقبلهم كما يردد البعض، ولكن لا بد من تطبيق القانون.