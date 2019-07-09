تجاوز الحد الأقصى للديون خطر جديد يهدد الولايات المتحدة

قال مركز سياسة الحزبين الجمهوري والديمقراطي الأمريكي إن هناك "مخاطر كبيرة" بأن تتجاوز الولايات المتحدة الأمريكية حد ديونها في أوائل سبتمبر المقبل، ما لم يتصرف الكونغرس.

ويعد هذا التقييم الجديد، الذي نشره المركز ونقلته وكالة "بلومبرغ"، مراجعة لتوقعات سابقة توقعت التعثر عن سداد الالتزامات في أكتوبر إلى نوفمبر

المقبلين.

وتستخدم وزارة الخزانة الأمريكية ما يسمى بـ"التدابير غير العادية" للوفاء بالتزامات الديون منذ مارس الماضي، يأتي هذا بسبب الانخفاض في العائدات الضريبيةلتصبح بقيمة 3% فقط مقارنة بـ 6% في السابق.

وقال شاي أكابا، رئيس قسم السياسة الاقتصادية في

مركز سياسة الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إنه "لا ينبغي للحكومة الخروج في إجازة دون اتخاذ قرار مناسب بشأن ديون البلاد"، وأن "واشنطن بذلك تخاطر بعدم ضمان الوفاء بالتزامات القروض".

يذكر أنه في بداية عام 2019، تجاوز الدين الحكومي الأمريكي لأول مرة في التاريخ 22 ترليون دولار، كما ارتفع عجز الموازنة للعام المالي 2018 بنسبة 17% ليصل إلى 779 مليار دولار.