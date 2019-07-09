قريبًا في السعودية.. لا وصاية على القصر في سن الـ18

أفادت وسائل إعلام سعودية بأن لجنة شكلت لدراسة إضافة حكم إلى قانون المرافعات الشرعية الساري يقضي بانتهاء "الولاية على القاصر سنًّا ببلوغه سن الثامنة عشرة".

ويشترط المقترح أن يتحقق ذلك "ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه"، كما يجيز إذا رغب القاصر في إثبات رشده قبل ذلك أن يلجأ إلى المحكمة المختصة.

ونُقل عن المصادر قولها في هذا السياق إن "اللجنة المكونة من وزارة العدل، وديوان المظالم، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة مطالبة بضرورة مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، والأحكام الشرعية، والتعاملات المالية في هذا الشأن، وما تضمنته اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، الصادرة بالقرار الوزاري عام

1435 من أحكام، واقتراح ما يلزم من تعديلات في ضوء الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشاريع الأنظمة واللوائح وما في حكمها".

وكشفت مصادر لصحيفة "عكاظ" أيضا أن دراسة أنجزت بهدف إضافة "حكم إلى المادة الرابعة من نظام وثائق السفر، الصادر بمرسوم ملكي عام 1421، يقضي بإصدار جواز سفر مستقل للخاضعين للحضانة، واقتراح ما يلزم من تعديلات في ضوء الضوابط المطلوب مراعاتها".