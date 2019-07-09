سقوط طائرة من دون طيار في قطاع غزة

أسقط جيش الاحتلال الإسرائيلي طائرة من دون طيار في المنطقة الجوية المحيطة بمدينة غزة، وتم التعرف على طائرتين اشتبه بهم في مستوطنة زكيم وقام المستوطنين بطلب استكشاف المدينة.
وصرح جيش الاحتلال، وسط أحداث خطيرة في جنوب إسرائيل، بأنه تم اسقاط طائرة مندون طيار في منطقة قطاع غزة منذ وقت قليل.
سقطت الطائرة بعد معركة في المناطق المحيطة بغزة وعلي الفور تم إرسال مجموعة أمنية لفحص المنطقة.
وقد أعلن المجلس المحلي للمستوطنين في مستوطنة زكيم أنه
وصرح المتحدث الرسمي لجيش الاحتلال الإسرائيلي أن علي المستوطنين المحيطين بالمنطقة التبليغ علي الفور عن أي مشتبه بهم.
الجدير بالذكر أن تلك الأحداث الأخيرة وقعت علي خلفية الهدوء النسبي الذي ساد منطقة قطاع غزة وذلك في أعقاب اتفاق التفاهم الذي وقعته إسرائيل وحماس.
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