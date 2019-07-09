حكم قضائي بإلزام شركات الاتصالات السودانية بإعادة خدمة الإنترنت

أصدرت محكمة سودانية اليوم الثلاثاء، حكمًا بإلزام شركات الاتصالات بإعادة خدمة الإنترنت إلى البلاد، جاء ذلك وفق ما أفادت به تقارير إعلامية جاء ذلك وفق ما أفادت به تقارير إعلاميةقبل قليل. وكانت السلطات السودانية قطعت خدمة الإنترنت قبل أسابيع، على خلفية الاحتجاجات التى تسود البلاد عقب الإطاحة بعمر البشير.

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