الرئاسة الفلسطينية: موقفنا ثابت وملتزم بالثوابت الوطنية

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن الموقف الفلسطيني ثابت - ملتزم بالثوابت الوطنية - وأوضحه الرئيس محمود عباس عدة مرات؛ وهو تحقيق السلام وفق مبدأ حل الدولتين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعدم المساس بأموال الشهداء والأسرى.

وأضاف أبوردينة في تصريح اليوم الثلاثاء أن الطريق

إلى السلام لن يتحقق إلا عبر الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وليس عن طريق الأوهام والألاعيب التي تحاول الإدارة الأمريكية وحليفتها إسرائيل تسويقها تحت شعار السلام والازدهار الاقتصادي.وتابع: "نجدد التأكيد على أن أية مشاريع استعمارية تستهدف الهوية والأرض، وكذلك محاولةالاعتداء على سيادة دول المنطقة ستبوء بالفشل"، مشيرا إلى أن المعركة السياسية لم تنته بعد، وأن الصفقة ما زالت تحتضر، وأن أية محاولات لتشكيل رؤية مخالفة للثوابت الوطنية والقومية لن تحقق شيئا، وعلى الإدارة الأمريكية مراجعة مواقفها وسياساتها، وأن تعي جيدًا أن العنوان لتحقيق السلام والأمن والاستقرار هو رام الله والرئيس محمود عباس وقيادة "منظمة التحرير الفلسطينية" وصولا إلى سلام دائم وعادل وفق الإجماع الدولي.