الرئاسة الفلسطينية: موقفنا ثابت وملتزم بالثوابت الوطنية

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن الموقف الفلسطيني ثابت - ملتزم بالثوابت الوطنية - وأوضحه الرئيس محمود عباس عدة مرات؛ وهو تحقيق السلام وفق مبدأ حل الدولتين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعدم المساس بأموال الشهداء والأسرى.
وأضاف أبوردينة في تصريح اليوم الثلاثاء أن الطريق
وتابع: "نجدد التأكيد على أن أية مشاريع استعمارية تستهدف الهوية والأرض، وكذلك محاولة
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