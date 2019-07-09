رئيس هونج كونج التنفيذي: قانون تسليم الجناة انتهى

صرحت المدير التنفيذي لهونج كونج "كاري لام"، اليوم الثلاثاء، أن قانون تسليم المجرمين انتهى، وذلك على خلفية اعتزام المتظاهرين تكملة احتجاجاتهم ضد مشروع القانون الذي سبب سلسلة من أعمال الفوضى من قبل المتظاهرين والحكومة.

وأعلنت "لام" في مؤتمر صحفي لها عقد صباح، اليوم الثلاثاء، "أنها وضعت حدا لهذا المشروع لكن لا زالت هناك شكوك مستمرة حول مدى مصداقية الحكومة، أو تخوفات بشأن تكملة الحكومة لهذا التشريع، لكني أؤكد مجددا

أن المشروع قد انتهى".

وأثيرت بعض التخوفات حول مصداقية "لام" نفسها، حيث قالت في بيان لها الأسبوع الماضي إن مشروع القانون سينتهي في يوليو 2020.

جدير بالذكر أن مقاطعة هونج كونج شهدت أعمال شغب منذ إعلان الحكومة في هونج كونج تقديم مشروع قانون بتسليم المجرمين من المقاطعة إلى دولة الصين.