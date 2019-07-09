الرئيس الأميركي يستقبل سفيرة السعودية في البيت الأبيض

استقبل فخامة الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأميركية في البيت الأبيض، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، التي سلّمت أوراق اعتمادها سفيرةً لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية.

ونقلت السفيرة خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لفخامته وتمنياتهما بدوام التقدم والرّخاء للشعب الأميركي.

ووصفت السفيرة العلاقات السعودية الأميركية بالتاريخية والاستراتيجية، التي تقوم على التعاون الوثيق والمصالح المشتركة، مؤكّدة حرصها على بذل كل الجهود لتعزيز التعاون بين البلدين الحليفين في المجالات كافّة.

وأعربت سموها، في ختام تصريحها لوكالة الأنباء السعودية، عن تمنياتها بأن تسهم العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية في خدمة المصالح والقضايا المشتركة بين البلدين وتجاوز التحديات التي يواجهها البلدان على الصعيدين الإقليمي والدولي.

اقرأ أيضاً... قرقاش: نبارك للأميرة ريما بنت بندر تنصيبها سفيرة في أميركا