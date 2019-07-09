كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة تحث جنوب السودان على تكثيف الجهود لإنهاء أزمة النزوح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناشدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، قادة جنوب السودان الإسراع في بذل الجهود لإنهاء ما أصبح أكبر أزمة نزوح في إفريقيا.

وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في بيان صدر بمناسبة مرور ثماني سنوات على استقلال جنوب السودان وأصبح أصغر دولة في العالم، إنه تم إحراز تقدم ولكن السلام بعيد عن التيقن حيث لا تزال مجالات التوتر الرئيسية دون حل.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: "ضمان حصول الشباب السوداني الجنوبي - بمن فيهم اللاجئون - على التعليم المناسب والفرص لتحقيق إمكاناتهم أمر ضروري إذا أريد لجنوب السودان أن يصبح دولة مزدهرة وسلمية".

وأشارت إلى أن اتفاق السلام الذي تم تنشيطه، والذي وقعه الأطراف المتحاربة في 12 سبتمبر 2018، قد أرسى أساسًا للسلام، مضيفًا أنه من الضروري إشراك ممثلين عن مجتمعات اللاجئين والمشردين داخليا في عملية السلام.

Advertisements

وقالت وكالة الأمم المتحدة: "يجب أن تتضمن أي اتفاقية مقنعة أحكامًا واضحة وشفافة للمصالحة. يجب أن تكون آليات السعي لتحقيق العدالة واضحة ويجب الوثوق بها. لقد تم تهجير العديد من جنوب السودان بشكل متكرر. إيمانهم في هذه العمليات أمر حيوي لنجاحهم"..

ووفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يجب أيضًا وضع أحكام للشباب، مضيفًا أن الأزمة أثرت بشكل غير متناسب على الأطفال، الذين يشكلون حوالي ثلثي السكان اللاجئين.

ووفقًا للمفوضية، يعيش أكثر من 2.3 مليون جنوب سوداني حاليًا كلاجئين في الدول المجاورة، بينما نزح 1.9 مليون شخص داخل البلاد.

كما ناشدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشركاؤها 1.4 مليار دولار أمريكي لتقديم المساعدات الإنسانية للاجئين، مع تلقي 21 في المائة فقط من التمويل، فإن احتياجات اللاجئين تفوق بكثير الموارد المتاحة.

